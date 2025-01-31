Численность населения России на начало 2025 года составила 146 млн

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Росстат представил предварительную оценку численности населения на 1 января 2025 года. Она составила 146 млн человек, свидетельствуют данные на сайте Росстата.

"На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения РФ составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения страны сократилась на 0,08%", - говорится в сообщении.

Вместе с тем прирост населения зафиксирован в 20 субъектах РФ, в частности, в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. Увеличение численности населения отмечается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.

Уточняется, что данные представлены без учета Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.