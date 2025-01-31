ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 78%

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину не изменился за минувшую неделю и составляет 78,1%. Исследование проводилось с 20 по 26 января среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,1% опрошенных (без изменений), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,3 п.п. и составляет 74,9%", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 50,9% респондентов (плюс 1,9 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52,4% участников опроса (плюс 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,3% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,3%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,5%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,9%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,6%, КПРФ - 10,1%, ЛДПР - 10,3%, "Справедливой России - За правду" - 4,2%, "Новых людей" - 6,2%.