Глава Кубани отметил снижение интенсивности повторных выбросов мазута

Игорь Онучин/ТАСС

На пляжах Краснодарского края после инцидентов с танкерами у Керченского пролива отмечается снижение интенсивности повторных выбросов мазута. Об этом доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Ранее 31 января Чернышенко посетил Анапу, оценил ход работ по нейтрализации последствий выбросов мазута на пляжи.

"В настоящее время интенсивность выброса нефтепродуктов на берег меньше. Но мы оставили вдоль берега защитный вал, покрытый специальными сетями. Абсорбирующая ткань впитывает все мелкие фракции мазута, которые сейчас остаются в море", - сказал руководитель региона.

По его словам, высокую степень эффективности имеет многоуровневая система защиты пляжей от повторных выбросов мелких фракций нефтепродуктов.

Некоторое время назад сообщалось, что на пляжах Кубани оборудовали многоуровневую систему защиты от повторных выбросов мазута из моря: она включает сети для сбора мелких фракций, ров и песчаный вал.