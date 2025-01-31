Kan: палестинским заключенным при освобождении вручают браслеты с флагом Израиля

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Палестинским заключенным при освобождении из израильских тюрем вручается браслет с флагом Израиля, эмблемой пенитенциарной системы и надписью "Вечный народ не забывает, я преследую врагов моих и настигаю их" на иврите и арабском. Об этом со ссылкой на Управление тюрем Израиля предает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Плакаты с аналогичными надписями на иврите, арабском и английском языках вывешиваются на стенах тюрем, а также на КПП, через которые проезжают автобусы с освобождаемыми палестинскими заключенными по пути на Западный берег реки Иордан, указывает Kan.

19 января трое израильских заложниц, освобождаемых спустя 470 дней нахождения в секторе Газа, получили на память пакеты "с подарками" от палестинского движения ХАМАС. По информации портала Ynet, в бумажных пакетах с символикой боевого крыла ХАМАС были "подарки и сувениры", в том числе открытки с видами Газы. Женщины также получили "сертификаты об освобождении", а им на руки надели браслеты с палестинскими флагами.

Вечером 15 января премьер Катара сообщил, что в результате посредничества Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В рамках первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.