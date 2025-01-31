Для матерей-героинь введут ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей

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Минтруд разработал проект закона, который предусматривает ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Об этом информировали в пресс-службе ведомства.

"Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Аналогичные выплаты установлены для Героев труда", - сказано в сообщении.

Выплата будет назначаться на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня" в беззаявительном порядке. Предполагается, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля.

Звание "Мать-героиня" было возрождено в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В конце 2024 года глава государства поручил установить с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", социальные гарантии, аналогичные гарантиям, предоставляемым Героям Труда РФ.

Для получения звания "Мать-героиня" необходимо родить и воспитать 10 и более детей. Вручение ордена сопровождается единовременной выплатой в 1 млн рублей.