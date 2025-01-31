Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии успешно завершена

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Паспортизация населения Донецкой и Луганской народных республик, а также жителей Херсонской и Запорожской областей успешно завершена. Об этом заявили в пресс-центре МВД России.

"Отмечена работа сотрудников подразделений по вопросам миграции на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. В 2024 году паспортизация населения в этих регионах была успешно завершена, несмотря на сложную оперативную обстановку", - следует из сообщения.

"Одной из приоритетных задач на ближайшее время по-прежнему остается реализация положений указа президента РФ, нацеленного на усиление контроля в миграционной сфере и предоставляющего право вплоть по 30 апреля 2025 года урегулировать свой статус тем иностранным гражданам, которые находятся в России незаконно", - указали в ведомстве.