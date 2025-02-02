Эксперт Ким: в позиции Трампа по КНДР появляются подвижки

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 января посетил базу производства ядерных материалов и НИИ ядерного оружия. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын подробно ознакомился с положением дел на производстве и планами НИИ ядерного оружия на текущий год. Лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2025 год "станет важным поворотным пунктом на пути претворения в жизнь линии партии и правительства на укрепление ядерных вооруженных сил", подчеркнув необходимость повышения производства оружейных ядерных материалов и укрепления ядерного щита страны.

"Мир, основанный на силе, и обеспечение безопасности с помощью силы - это наш выбор и самый логичный и справедливый способ борьбы", - приводит его слова ЦТАК. Зявления корейского лидера сделаны в контексте идей о восстановлении диалога между США и КНДР, озвученных президентом Трампом.

Трамп 20 января назвал КНДР "ядерной державой" и предположил, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет рад его возвращению в Белый дом. Трамп так же 24 января пообещал связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не уточнил подробности вероятных контактов. "Ким Чен Ын - умный человек", - сказал Трамп в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким отмечает, что: «такие утверждения Трампа являются изменениями в подходах США к отношениям с Пхеньяном. Трамп исходит из того, что есть реальная ситуация, при которой КНДР является действительно обладателем ядерного оружия. Он понимает, что принудить Северную Корею к денуклеаризации силовыми методами, особенно после подписания Договора между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве, невозможно. Поэтому США, возможно, пойдут на какие-то меры по ограничению дальнейшей ядерной мощи КНДР путем снятия каких-то американских санкций в гуманитарной сфере в обмен на то, что Северная Корея допустим, не будет производить межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли достать территорию США. Такой вариант возможен. Трамп понимает, где можно давить и где нельзя. Он убедился в этом за прошедшее время. Поэтому в его позиции есть определенные изменения, хотя его подчиненные по-прежнему будут говорить, что Америка привержена проблеме денуклеаризации. Но вопрос денуклеаризации кого? КНДР или всего Корейского полуострова? Потому, что тогда северокорейцы скажут, что вы от нас требуете денуклеаризации, а сами договорились с Южной Кореей, что там, на постоянной основе будут находиться американские подводные лодки, а самолеты США залетают в воздушное пространство Южной Кореи и проводятся маневры имитирующие пуски ракет в направлении КНДР. В таких условиях Северная Корея никогда не откажется от оружия сдерживания. Поэтому США будут иметь это в виду и пойдут на уступки в расчете, что Северная Корея сделает то же».

По мнению эксперта, «Трамп может это поставить долгосрочную задачу отойти от требования денуклеаризации КНДР, но как конкретную сейчас задачу – нет. Для него это не сиюминутная задача ближайшего времени. Со временем может быть поставлен вопрос о ядерной безопасности или заключения какого-то соглашения о взаимном ненападении и т. д. Потому, что Северная Корея вряд ли сейчас будет доверять США, как она не доверяет и Южной Корее».