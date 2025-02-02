Политолог Коктыш: ЕС не в состоянии конфликтовать с Трампом из-за Гренландии

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите 3 февраля в Брюсселе обсудят отношения с США в геополитическом контексте. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Лидеры обсудят геополитический контекст, в особенности отношения ЕС и США", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться проблема угроз президента США Дональда Трампа по Гренландии, дипломат сказал: "Не могу говорить за премьер-министра Дании, но предполагаю, что она захочет поднять этот вопрос".

Глава Евросовета Антониу Кошта созвал неформальный саммит ЕС 3 февраля, чтобы обсудить вопросы обороны. Это будет первая встреча лидеров стран сообщества, которую полностью посвятят обороне.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 31 января, что интерес президента Дональда Трампа к Гренландии связан с важностью Арктики для мировой торговли и безопасности.

"Арктика становится критически важной для судоходства и транспортировки энергоресурсов, которые будут производиться под руководством президента Трампа", - сказал Рубио в интервью журналистке Мегин Келли. По его словам, таяние льдов открывает доступ к ключевым морским путям, которые "необходимо защищать".

Рубио утверждает, что Китай, не имея прямого доступа к Арктике, может "попытаться использовать Гренландию как плацдарм для своих интересов, как это уже происходило в других регионах". "Мы не можем допустить, чтобы китайские компании создавали там объекты двойного назначения, которые в случае конфликта могут быть использованы для военных целей", - сказал госсекретарь.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш полагает, что «вопрос принадлежности Гренландии может стать проблемой в отношениях между Брюсселем и администрацией США. В тоже время Европа не в том положении, чтобы конфликтовать. Это смешно, если Дания будет покупать вооружения у США, чтобы потом противостоять США. Поэтому Трампу гораздо удобнее вести дела с каждой европейской страной по отдельности, игнорируя Брюссель потому, что в там засели евроатлантисты, его враги. А Дания будет вербальным образом бороться за свои права по отношению к Гренландии. Но тут вопрос не в праве и не в союзнических отношениях, а вопрос в том, что климат меняется на Земле и льды уходят. Поэтому земля Гренландии становится более пригодной для разработок, и США хотят стать арктической страной и им надо получить либо Канаду, либо Гренландию, либо и то и другое вместе».

ПО словам эксперта, на саммите «европейцы могут принять осуждающую резолюцию по этому вопросу, но это и все, пожалуй. А реальных рычагов влияния на Трампа у них никаких нет»