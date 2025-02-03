Трамп: от слов – к делу

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Дональд Трамп ярко провел минувшие выходные. Отдыхая на своём курорте Мар-а-Лаго во Флориде, он устроил обещанную головомойку Мексике и Канаде, подписав указ о введении 25-процентных пошлин на импорт из этих стран. Китаю досталось чуть меньше – пошлина составила 10%, но с учетом прежних рестрикций, это не мало. По данным Белого дома, пошлины вступят в силу во вторник. Это беспрецедентный по размахам демарш в мировой торговле, поскольку на Канаду, Китай и Мексику в 2023 году приходилось около 40% всего импорта США, и он может привести к торговым войнам и усилить неопределённость для мирового бизнеса в целом. Важно, что нынешнее решение базируется на Законе о чрезвычайных международных экономических полномочиях, то есть основано на требованиях национальной безопасности, а не экономической выгоды. Поэтому его довольно трудно отменить.

Трамп заявил, что таким образом он хочет пресечь нелегальные поставки фентанила и устранить торговый дисбаланс с Соединёнными Штатами. Президент также обвинил Канаду и Мексику в неспособности остановить приток нелегальных мигрантов в США. «Нам нужно защищать американцев, и мой долг как президента — обеспечить безопасность всех», — написал Трамп на своей интернет-платформе Truth Соц. сети.

Однако более конкретно о причинах ввода пошлин высказался глава министерства финансов в новой администрации Скотт Бессент. Выступая 16 января в Конгрессе США, он пояснил, что есть три причины. Во-первых, это введение запретительных пошлин против китайской стали, импорт которой, нарушая принципы справедливых сделок, подрывает американскую металлургию. Пекин обкладывают проблемами со всех сторон.

Во-вторых, повышение пошлин является инструментом переговорной политики Трампа с Мексикой и другими государствами. Панаме с ее каналом, Дании с ее Гренландией, ЕС и Японии, с их скаредностью в оборонных расходах, приготовиться...

И в-третьих, отчисления от пошлины позволят частично заместить в федеральном бюджете падение доходов из-за сокращения налогов на прибыль и корпоративного налога, которое Трамп обещал ввести до конца года.

Кстати, по подсчетам правительственных экономистов, повышение пошлин на импорт из КНР на 60%, а также импорт из остальных стран на 20%, о чем говорил Трамп в ходе предвыборной кампании, позволит заместить порядка 80% текущих потерь госбюджета США от сокращения налогов.

В дальнейшем Трамп надеется, что заградительные торговые пошлины стимулируют как собственное производство, так и зарубежные инвестиции, придав импульс экономике, создавая рабочие места и расширяя таким образом налогооблагаемую базу. Ситуация, когда, к примеру, китайские и японские автопроизводители вольготно чувствовали себя в Мексике, импортируя оттуда свою продукцию в США с минимальным тарифом, предусмотренным соглашением о североамериканской свободной торговле, уходит в прошлое.

Канада, Китай и Мексика быстро отреагировали на решение Трампа, пообещав предпринять ответные меры. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введёт 25-процентные пошлины на американские товары на сумму 107 миллиардов долларов, включая алкоголь, одежду и бытовую технику. «Если президент Трамп хочет, чтобы Соединённые Штаты вступили в новую золотую эру, лучше всего было бы сотрудничать с Канадой, а не наказывать нас», — сказал Трюдо на пресс-конференции в Оттаве, указав на долгую историю тесных двусторонних отношений.

В том же духе президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила сожаление, что её правительство стремилось к переговорам, а не к конфронтации с Вашингтоном, но из-за решения Трампа у неё не было иного выбора, кроме как ввести ответные пошлины.

Тем временем Китай заявил, что подаст иск во Всемирную торговую организацию и примет «соответствующие контрмеры для надёжной защиты своих прав и интересов».

Выступая накануне перед прессой в Овальном кабинете Белого дома, Трамп признал, что первая волна импортных пошлин вызовет «краткосрочные» проблемы внутри страны, но настаивал на том, что в конечном счёте они пойдут на пользу экономике США, отрицая, что они приведут к росту цен.

Правда многие экономисты уверены, что повышение импортных пошлин негативно скажется на благосостоянии малообеспеченных слоев населения, которые и так пострадали от инфляции в период правления соперника Трампа Джо Байдена. Предвыборные обещания Трампа сократить стоимость жизни населения может оказаться под вопросом.

Президент уже сообщил, что пошлина на нефть из Канады, крупнейшего источника импорта в США, составит не 25%, как на другие виды импорта, а 10 процентов. Канада дает примерно 60 процентов импорта нефти в Америку, поэтому это может сказаться на ценах на бензин, к которым рядовые американцы весьма чувствительны.

Отметив, что тарифы на импорт нефти и газа будут введены 18 февраля, но не предоставив подробностей, Трамп добавил, что его администрация готова ввести пошлины на многие другие товары, включая полупроводники, сталь, алюминий, медь и лекарства. Президент, видимо, абсолютно уверен, что введение тарифов — лучшая стратегия для создания новых рабочих мест, увеличения доходов США и продвижения его программы «Америка прежде всего».

Спрогнозировать все последствия внешнеэкономической политики Трампа сейчас невозможно. Но очевидно, что он будет действовать максимально быстро и жестко по всему периметру проблем, с которыми столкнулись США, мало обращая внимание, на то, что говорят или делают его партнеры и союзники, а тем более – противники. А хотелок у него еще много.