Спрос на российский газ в Европе остается высоким

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Российский газ в Европе по-прежнему востребован вопреки фанатичным устремлениям и установкам Брюсселя полностью отказаться от него. Об этом свидетельствуют поступающие статистические данные. Так, поставки «Газпрома» по газопроводу «Турецкий поток» превысили 50 млн кубометров в сутки, сообщило 31 января агентство Reuters со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем. И это исторический максимум. Правда, рекорд связан с прекращением транзита через Украину. Но и тут могут быть подвижки.

Неожиданно последовали контекстные публичные откровения, из штаба брюссельской бюрократии. Страны Запада дорого заплатили за возможность отказаться от российских энергоресурсов, заявила 31 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, домохозяйства и предприятия в Европе «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию». Она посетовала, что химическая и автомобильная отрасли в Европе и вовсе находятся «на грани выживания».

По слухам, теперь вроде как европейские чиновники обсуждают, можно ли возобновить поставки российского трубопроводного газа в ЕС. Официально ЕК не подтверждает наличие какой-либо связи между обсуждением мирных соглашений по Украине и возобновлением транзита газа из России в Европу. Более того, Брюссель по-прежнему нацелен ужесточать рестрикции против России. Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо 23 января заявил, что все санкции, введенные в отношении Москвы, должны продолжать действовать независимо от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил о необходимости усилить ограничения, включив в 16-й пакет санкций российский трубопроводный газ, СПГ и удобрения.

Тем временем газ в ЕС продолжает устойчиво дорожать (конце января взят рубеж $570 за тысячу кубометров), а хранилища пустеть (уровень их заполнения уже ниже 54%), причем отбор из «подземок» становится все интенсивней.

Интересно, что и сама Украина вдруг стала откровенно заявлять о тяжелой ситуации в газовой индустрии и в целом в энергетике. Значит, жизнь без российского транзита оказалась не столь и простой. Да и Зеленский заговорил о возможности поставок азербайджанского газа. Все понимают, что это попытка сохранить политическое лицо — у Азербайджана просто нет свободного газа. Да и пойти он должен через российскую территорию.

Развивается и кризис в Приднестровье. Хотя регион в феврале начал получать газ, но пока в минимальных объемах. Так что до решения топливного вопроса еще далеко.

В ЕС в целом возрождается интерес к магистралям, которые сохраняют потенциальную возможность их использования для доставки российского газа в Европу. В конце января актуализирован кейс с судьбой «Северного потока 2»: опубликовано судебное решение, продолжившее срок моратория на банкротство для оператора МГП «Северный поток 2». В нем много любопытного. Скажем, суд в Швейцарии в порядке исключения продлил срок моратория на банкротство для Nord Stream 2 AG до 9 мая 2025 года. А сам оператор «Северного потока 2» допустил продажу газопровода.

28 января Энергетическое агентство Дании также выдало разрешение на консервацию «Северного потока 2». Там добавили, что поврежденный трубопровод должен быть сохранен. На каждом из открытых концов трубы необходимо установить спецзаглушки. Таким образом, обозначились шансы, что трансбалтийская магистраль когда-либо заработает.

Однако в сценарии по будущему трубы много тумана. Еще в ноябре 2024 года издание The Wall Street Journal писало, что американский инвестор Стивен Линч намерен купить «Северный поток 2». Он обратился к властям США и попросил выдать ему лицензию на участие в торгах, если газопровод выставят на аукцион. Тогда эта казалось нелепостью. Но теперь и сам оператор проекта — Nord Stream 2 AG — вдруг допустил его продажу.