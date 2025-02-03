При взрыве в ЖК "Алые паруса" пострадал глава Федерации бокса ДНР

При взрыве в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы получил ранения глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армен Саркисян, его госпитализировали. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии. Погиб его охранник", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.