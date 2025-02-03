Российских производителей масла и яиц освободили от допвыплат ретейлерам

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Правительство России включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов питания, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабинета министров.

Уточняется, что это позволит производителям уменьшить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые средства на модернизацию и расширение производства.

"В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции", - сказано в сообщении.

Согласно закону о торговле, поставщики платят ретейлерам бонусы за то, что сети покупают у них определенное количество товара. В перечень товаров, за приобретение которых вознаграждение ретейлерам платить не надо, также входят питьевое пастеризованное молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо кур.