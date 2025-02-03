Трамп полагает, что ситуацию с Панамским каналом можно урегулировать без военных

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Президент США Дональд Трамп полагает, что для урегулирования ситуации с Панамским каналом не нужно будет привлекать американских военных.

"Я не думаю, что в Панаме понадобятся войска. 70% вывесок на Панамском канале были написаны на китайском. Это неправильно, он не предназначался для Китая", - указал он на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона.

Американский лидер также вновь выступил с утверждением, что "Китай управляет Панамским каналом". "Он был отдан Панаме по глупости, но они нарушили соглашение, и мы заберем его обратно или произойдет нечто очень мощное", - подчеркнул он.

Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он не раз заявлял, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над каналом, критиковал высокие тарифы за прохождение по этой водной артерии, отмечая, что передача контроля над ней в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, заявлял, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.