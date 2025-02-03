Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 9 января опустилась ниже $76 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2024 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января.

По состоянию на 03:20 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,31% и торговалась на уровне $75,98 за баррель.

К 03:37 мск Brent находится на отметке $76,21 за баррель (0,3%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2024 года дешевеет на 0,35% - до $73,58 за баррель.

К 04:00 мск Brent торгуется на уровне $76,10 за баррель (0,14%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2022 года дешевеет на 0,26% и составляет $73,77 за баррель, свидетельствуют данные площадки.