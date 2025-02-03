Останки 55 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне идентифицировали

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Властям удалось найти и идентифицировать останки 55 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщил руководитель департамента противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи города Джон Донелли в ходе пресс-конференции.

По его словам, "к настоящему времени успешно идентифицированы 55 жертв". В понедельник специалисты начнут операцию по подъему обломков воздушного судна, указал представитель ведомства.

В США за минувшую неделю произошли сразу две авиакатастрофы. 29 января в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета компании American Airlines и вертолета Black Hawk сухопутных войск США. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас, на его борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В вертолете находились не менее трех военнослужащих. 31 января в Филадельфии (штат Пенсильвания) потерпел крушение медицинский борт Learjet 55. По меньшей мере 7 человек погибли и 19 были госпитализированы.