Российский рынок акций демонстрирует снижение ведущих индексов

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций 3 февраля движется в сторону снижения на открытии основной торговой сессии, юань демонстрирует рост. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,61% и составлял 2 930,09 пункта, индекс РТС также опускался на 0,61%, до 943,7 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов рос на 9,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,445 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2 933,44 пункта (-0,5%), индекс РТС составлял 944,78 пункта (-0,5%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост и находился на отметке в 13,4185 рубля (+6,45 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.