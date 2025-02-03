Песков заявил, что комбинации переговорщиков по Украине пока не обсуждались

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Возможные составы участников переговоров по украинскому вопросу пока не оговаривались, в Кремле исходят из того, что Владимир Зеленский сам себе запретил вести их с РФ. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Некоторое время назад Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием Москвы, а также Брюсселя, Вашингтона и Киева.

"Пока никто не обсуждал какую-либо возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе указа о запрете переговоров возможную композицию участников, наверное, - это забегать вперед", - указал Песков при общении с журналистами.