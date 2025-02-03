В Красноярском крае возбудили дело после смерти младенца в семье, где погибли четверо детей

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По факту смерти младенца в поселке Красная Сопка Красноярского края в семье, где в сентябре прошлого года в результате отравления погибли четверо детей, возбуждено уголовное дело. Об этом заявила старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова в беседе с ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трехмесячного ребенка в п. Красная Сопка Назаровского района по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование дела поставлено на контроль прокуратуры края", - сказала она.

По информации ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. "Проснувшись около трех часов ночи, женщина обнаружила младенца без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть малыша. Ребенок находился на грудном вскармливании. Накануне женщина употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. В рамках расследования проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка", - указали в ведомстве.