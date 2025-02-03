Медведев выразил надежду, что американский deep state не поглотит Маска

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свете ситуации с USAID выразил надежду, что американское глубинное государство не поглотит Илона Маска.

Ранее Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), объявил об упразднении Агентства по международному развитию США (USAID).

"Илон Маск поступил по-умному, попытавшись заткнуть "глубокую глотку" (deep throat - англ.) Агентства США по международному развитию", - указал Медведев, сделав отсылку к позывному информатора, который сыграл ключевую роль в Уотергейтском скандале.

"Хочется верить, что печально известное глубинное государство не проглотит его целиком", - добавил российский политик в соцсети X.

Маск, комментируя решение о ликвидации USAID, заявил, что эта структура не подлежит восстановлению. Ранее он подверг USAID критике за финансирование разработок биологического оружия.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники информировало о том, что двух руководителей службы безопасности USAID отправили в административный отпуск по причине конфликта с DOGE: они отказались предоставить ведомству Маска секретные данные.

В конце прошлого месяца телеканал NBC News сообщал, что в административный отпуск до дальнейшего уведомления отправили свыше 50 госслужащих USAID.