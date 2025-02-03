Глава федерации бокса ДНР Саркисян скончался в больнице

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в медучреждении из-за полученных ранений в результате покушения в Москве. Об этом со ссылкой на медицинские службы передает ТАСС.

Информацию о смерти подтвердили и в его окружении, а также мэр Горловки Иван Приходько.

Ранее стало известно, что Саркисян перенес клиническую смерть и был подключен к ИВЛ.