Евро опустился до минимума с 2022 года после применения США торговых пошлин

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Евро теряет 1,39% стоимости по отношению к доллару, рыночный обменный курс находится на минимальном уровне с ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Франкфуртской биржи 3 февраля.

Так, в понедельник €1 можно купить за $1,0231. В последний раз рыночный обменный курс находился на аналогичном уровне 21 ноября 2022 года. Официальная валюта Еврозоны теряет стоимость по отношению к доллару уже несколько месяцев, наиболее стремительными темпами это происходило в первые дни после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Немецкие СМИ связывают такой слабый старт торговой недели в Европе реакцией рынка на применение Трампом пошлин против Канады, Мексики и Китая. Обозреватели и политики обеспокоены тем, что следующей целью тарифной политики Вашингтона может стать ЕС, которому американский лидер также грозил введением пошлин в рамках предвыборной кампании.

Некоторое время назад Трамп подписал исполнительный указ о введении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Таким образом, пошлины в размере 25% установлены в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из Китая.

На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых США товаров и услуг. В 2023 году суммарный объем экспорта этих трех государств в США составил почти $1,5 трлн.