ЦИК Белоруссии утвердил победу Лукашенко на президентских выборах

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии утвердила окончательные итоги состоявшихся 26 января президентских выборов, в соответствии с которыми победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой 86,82% избирателей. Вторым в президентской гонке идет Сергей Сыранков, получивший 3,21%, третье место занял Олег Гайдукевич - 2,02%, четвертое - Анна Канопацкая - 1,86%, пятое - Александр Хижняк - 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,60% граждан. Всего в голосовании приняли участие 85,69% избирателей из около 6,9 млн человек, имеющих право голоса.

"От граждан или наблюдателей жалобы о нарушении требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не поступали", - сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко в ходе заседания, трансляция которого велась в режиме-онлайн.