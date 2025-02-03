Суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 210 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили до 210 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, уничтожены 2 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера, 9 боевых бронемашин, 9 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 4 миномета и склад боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 56 980 военнослужащих, 329 танков, 243 боевые машины пехоты, 191 бронетранспортер, 1 681 боевую бронемашину, 1 774 автомобиля, 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.