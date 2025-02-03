СВР: страны НАТО готовят операцию по дискредитации Зеленского

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Государства Североатлантического альянса готовят масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского. призванную от него избавиться. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщает агентство ТАСС.

"В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале по итогам псевдодемократических выборов. Согласно расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени 2025 года. В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского", - указали в СВР.

Как отмечается, планируется, в частности, "обнародовать информацию о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более $1,5 млрд". Вместе с тем предполагается "вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться проходящими службу на передовой", заявили в СВР.

Кроме того, планируется "предать огласке факты причастности "верховного главнокомандующего Украины" к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданных Киеву западных вооружений различным группировкам в странах Африки", добавили в пресс-службе.

Так, даже в НАТО понимают то, что время "просроченного" Зеленского сочтено. "Жаль, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан", - заключили в СВР.