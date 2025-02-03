Каллас заявила, что ЕС готовится к возможному торговому противостоянию с США

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Европейский союз готовится к возможному торговому противостоянию с Соединенными Штатами, которые могут применить пошлины в отношении европейских товаров. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на неформальный саммит сообщества в Брюсселе.

"Мы внимательно наблюдали, и мы готовимся с нашей стороны. Но очевидно, что победителей в торговой войне нет. Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, - это Китай", - указала она.

Каллас отметила, что введение пошлин повлечет за собой рост цен и другие негативные последствия для обеих сторон. Вместе с тем, по ее словам, такое решение негативно скажется на рабочих местах. "Мы нуждаемся в Америке, и Америка нуждается в нас", - подчеркнула глава евродипломатии.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полон решимости установить дополнительные таможенные пошлины на импорт из ЕС. Он заметил, что это произойдет "очень скоро". Глава Белого дома посетовал на то, что страны ЕС не покупают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства.