Лукашенко: Москва и Минск смогут преодолеть вызовы, которые поставила жизнь

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Россия и Белоруссия в силах решить вопросы, которые жизнь поставила перед ними, несмотря на серьезность вызовов. На этом акцентировал внимание глава белорусского государства президент Александр Лукашенко при общении с губернатором Хабаровского края РФ Дмитрием Демешиным.

"Я совершенно убежден, что, несмотря на серьезность вызовов, мы в состоянии в нынешних условиях решить те вопросы, которые поставила перед нами жизнь", - подчеркнул он.