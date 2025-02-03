Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $14,2 млрд

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В России состояние богатейших бизнесменов с начала 2025 года выросло на $14,2074 млрд. Соответствующие оценки приводятся в представленном агентством Bloomberg "Индексе миллиардеров", который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Так, с начала текущего года акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов заработал $2,75 млрд, его состояние возросло до $17,5 млрд, а состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $2,52 млрд и составило $26,7 млрд. Вместе с тем сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко получил $1,71 млрд, его состояние достигло $22 млрд.

При этом наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние сократилось на $2,36 млрд, до $26,6 млрд.

Агентство публикует "Индексе миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index) с марта 2012 года, в него включены данные о состоянии 500 богатейших людей мира.