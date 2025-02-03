Трамп считает торговые отношения США и Канады "улицей с односторонним движением"

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Президент США Дональд Трамп, комментируя применение пошлин в отношении Канады, сравнил торговое взаимодействие между двумя странами с "улицей с односторонним движением".

"Они не пускают к себе наши банки, Канада придерживается предельно жесткой политики в отношении нефти и энергетики, они закрывают свой рынок для нашей сельхозпродукции. Фактически, они не пускают многое, а мы разрешаем ввозить все. Это напоминает улицу с односторонним движением. Мы субсидируем Канаду на сумму порядка $200 млрд в год, ради чего? Мы ничего от этого не получаем", - сказал американский лидер при общении с журналистами на авиабазе Эндрюс.

Он отметил, что "любит народ Канады", несмотря на возникшие у него разногласия с руководством этой страны. Вместе с тем Трамп выразил готовность "сколько угодно играть в игру" с пошлинами, если канадские власти этого желают.

Трамп 1 февраля подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% устанавливаются против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из Китая.

Канадские власти применили ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму $106,5 млрд.