Каллас отметила, что Евросоюз выделил Украине помощь на €134 млрд

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Европейский союз уже передал Украине помощь на €134 млрд с февраля 2022 года и должен помогать этой стране еще больше. Такое мнение выразила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе.

"Мы уже выделили помощь на €134 млрд, в том числе порядка €50 млрд военной помощи. Мы не можем говорить об ограничении помощи, мы должны наращивать ее", - подчеркнула она.

Глава евродипломатии убеждена, что Украина должна быть главным приоритетом ЕС.