SANA: в Сирии жертвами взрыва автомобиля стали 15 человек

Не менее 15 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля недалеко от города Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом информировало агентство SANA.

Сообщается, что еще 15 человек получили ранения, состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным агентства, в момент взрыва вблизи заминированного автомобиля находилось другое транспортное средство, перевозившее работников, задействованных в сельскохозяйственной отрасли.