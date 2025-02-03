Рамапоса подтвердил готовность обсуждать с Трампом отношения ЮАР и США

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса рассчитывает на взаимодействие с главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом для обсуждения вопросов, касающихся отношений двух стран. Об этом сказано в заявлении администрации президента ЮАР, распространенном в Претории.

Как отмечается, "Рамапоса с нетерпением ожидает контактов с президентом США Трампом по вопросам, представляющим двусторонний интерес и обеспокоенность".

Накануне Трамп заявил, что США откажутся от любого финансирования ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. По утверждению американского лидера, в ЮАР конфискуют землю и очень плохо обращаются с "определенными классами населения".

Администрация Рамапосы подчеркнула, что правительство ЮАР не занимается конфискацией земли. "Ранее принятый закон об экспроприации - это не инструмент конфискации, а конституционно предписанный юридический процесс, который обеспечивает общественный доступ к земле на равноправной и справедливой основе в соответствии с конституцией", - следует из сообщения.

В администрации президента ЮАР также обратили внимание, что США остаются ее ключевым стратегическим партнером в политике и торговле.

"За исключением помощи PEPFAR, которая составляет 17% южноафриканской программы ВИЧ/СПИД, США не предоставляют ЮАР никакого другого существенного финансирования", - добавили в администрация Рамапосы.