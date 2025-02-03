Азербайджан проводит антитеррористическую операцию в приграничных с Россией районах

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Азербайджанские правоохранители проводят на территории районов, сопредельных с РФ, комплексные оперативно-разыскные и профилактические мероприятия по борьбе с преступностью. Соответствующее сообщение распространило государственное информагентство АзерТАдж.

Как отмечается, операция под кодовым названием "Граница-щит", которая продлится до 10 февраля, проводится в соответствии со взаимной договоренностью, достигнутой между министрами внутренних дел двух стран.

По данным агентства, в рамках операции в некоторых местах на территории Губинского, Гусарского, Хачмазского, Балакенского, Загатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов, расположенных на севере и северо-западе страны, размещены полицейские посты.

Согласно сообщению, "главной целью операций является реализация принятых решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, проведение комплексных организационно-практических мероприятий по пресечению каналов транспортировки оружия, взрывчатых устройств и наркотиков".