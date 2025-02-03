Минздрав сектора Газа заявил о более 47,5 тыс. погибших с октября 2023 года

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Число палестинцев, погибших в секторе Газа с октября 2023 года до вступления в силу соглашения о прекращении огня, составило более 47,5 тыс. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 47 518, получивших ранения - до 111 612", - указали в министерстве. Отмечается, что за прошедшие сутки в анклаве обнаружены тела 18 палестинцев, еще 20 человек пострадали за прошедшие 24 часа.

15 января премьер Катара объявил, что в результате посредничества Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. Ожидается, что в рамках первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства.