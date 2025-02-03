Панама не будет продлевать участие в инициативе "Один пояс, один путь"

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Президент Панамы Хосе Рауль Мулино охарактеризовал состоявшееся общение с госсекретарем США Марко Рубио как "сердечное и уважительное". Он также отметил, что правительство его страны не будет продлевать участие в китайской инициативе "Один пояс, один путь".

"Я не ощутил какой-либо атмосферы противоречий. Это была очень уважительная и сердечная встреча. Очень важно, что суверенитет Панамы не ставится под сомнение. Я объяснил ему подробно, что значит Панамский канал для нашей страны", - сказал Мулино во время пресс-конференции, трансляция которой велась панамским телевидением.

Он выразил мнение, что "этот визит открывает путь к построению нового этапа отношений между Панамой и США".

По словам президента, в ходе встречи стороны детально затронули ситуацию вокруг китайского присутствия в зоне Панамского канала. Он сообщил, что в настоящее время власти республики проводят аудит в расположенных рядом с каналом портах, которые находятся под управлением китайских компаний.

Вместе с тем Мулино заявил, что его правительство не будет продлевать участие в китайской инициативе "Один пояс, один путь", соглашение о присоединении Панамы к которой было подписано в 2017 году. "Мы изучим возможность выйти из этого проекта раньше", - добавил он.

Рубио посещает страны Центральной Америки. Поездка ориентирована на развитие сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией, преступностью и контрабандой наркотиков, а также на противодействие КНР.