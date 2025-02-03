Захарова считает, что власти Финляндии ненавидят своих граждан

© Александр Щербак/ ТАСС

Власти Финляндии демонстрируют ненависть к своим гражданам, поощряя их вступление в ряды украинских вооруженных формирований. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

"Я думаю, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители такого рода "инструкции" ничем и не руководствовались. Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?" - задалась вопросом дипломат.

Так она отреагировала на заявление МИД Финляндии с памяткой для граждан республики, желающих отправиться на Украину в качестве наемников. В документе отображен регламент действий финской стороны в случае ранения, гибели, исчезновения или взятия в плен гражданина Финляндии, отправившегося для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).