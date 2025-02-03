Фильм "Злой город" стал лидером кинопроката в минувшие выходные

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Отечественный фильм "Злой город" режиссера Константина Буслова возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 138,2 млн рублей за период с 30 января по 2 февраля. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness.

Картина стала доступна в российском прокате 30 января. В ней рассказывается о многочисленном войске Золотой Орды, которое в течение двух месяцев атакует маленький русский город Козельск. Тысячи павших монгольских воинов - но город все стоял, демонстрируя врагу несокрушимость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел именовать его Злым городом. Главные роли исполнили Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев и Артем Волобуев.

На второй строчке рейтинга расположилась турецкая комедия "Холоп. Великолепный век" режиссера Онура Унлю, собравшая за выходные 62,2 млн рублей. Картина появилась в прокате 23 января, главные роли сыграли Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль, Мелиса Денгель.

Третьим стал "Финист. Первый богатырь", собравший 50,4 млн рублей. Режиссером ленты выступил Дмитрий Дьяченко, в главных ролях - Кирилл Зайцев, Сергей Лавыгин и Юлия Пересильд.