Володин прилетел в Мумбаи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации прилетел в Мумбаи. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Планируется, что в Мумбаи Володин встретится с руководством штата Махараштра. Стороны намерены обсудить вопросы межрегионального сотрудничества России и Индии, реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Махараштра - второй по населению штат страны и третий по площади. Его столица - город Мумбаи (Бомбей) является финансовым центром Индии. На территории штата функционируют 6 крупных промышленных парков, связанных с IT-индустрией.

Ранее в Нью-Дели в рамках официального визита прошли переговоры Володина с президентом Индии Драупади Мурму, председателями обеих палат индийского парламента - Омом Бирлой и Джагдипом Дханкхаром. Кроме того, депутаты Госдумы почтили память известного политического деятеля Индии Махатмы Ганди.