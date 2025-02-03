Рютте отметил, что ЕС не сможет обеспечить свою защиту без участия США

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Государства Европейского союза не смогут защищать себя без участия США. Соответствующую точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе.

"Предположение, что НАТО может существовать без США, - ошибочное по ряду причин. Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам", - ответил он на вопрос журналиста о том, "не пора ли Евросоюзу создать собственную оборону без участия США".

Вместе с тем генсек не назвал ни одну из "множества причин", а привел в пример конфликт на Украине, который, по его мнению, является не просто конфликтом между Россией и Украиной, а "геополитическим вопросом". Он отметил, что ЕС и США вместе способны защищать общую территорию. США "тоже под угрозой от КНДР" из-за якобы разработки этой страной баллистических ракет, обратил внимание Рютте.

"Лучшее решение - сохранять единство. И мне известно, что в Белом доме все еще разделяют такую позицию", - заключил он.