Политаналитик Павлив: США требуют проведения президентских выборов на Украине

В Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца 2025 года, особенно в случае заключения перемирия с Россией. Об этом агентству Reuters заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог, слова которого агентство приводит в косвенной речи.

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Мне это кажется важным, - заявил Келлог. - Думаю, что это хорошо для демократии. В этом прелесть прочных демократических устоев - кандидатов потенциально может быль больше одного".

Политический аналитик Михаил Павлив поясняет, что «еще 4-го декабря 2024 года в Вашингтоне была встреча вице-президента США Джей Ди Венса, Келлога и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, на которой последнему указали на необходимость проведения избирательной кампании на Украине, как президентской, так и парламентской. Поэтому сейчас своим заявлением Келлог следует тому, что давно определено. Это требование, а не пожелание».

По словам эксперта, «на этой же встрече Венс также передал рекомендацию Зеленскому через Ермака – не участвовать в избирательной кампании. Поэтому на сегодняшний день мне кажется маловероятным участие Зеленского в этой избирательной кампании, и рассматриваются совершенно другие люди, такие, как Залужный, Буданов, Владимир Кличко, его младший брат и еще некий набор кандидатов».