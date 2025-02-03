В департаменте транспорта Москвы назвали самое распространенное нарушение ПДД

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Наиболее часто зафиксированным нарушением на дорогах Москвы с помощью камер в 2024 году стало превышение скорости. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Превышение скорости - 22,7 млн случаев. Чаще всего водители превышали скорость на 20-40 км/ч. Кроме того, за 2024 год выявили 58 тыс. случаев превышения на 60 км/ч и более", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что превышение скорости опасно для жизни. "К примеру, водитель машины разогнался до 133 км/ч. При столкновении удар будет сопоставим с падением с высоты 16-этажного дома. Если бы автомобиль ехал с разрешенной на данном участке скоростью 60 км/ч, то столкновение было бы равно падению с 4-этажной высоты", - указали в департаменте.

Там также обратили внимание, что штраф за нарушение скоростного режима составляет от 750 до 7,5 тыс. рублей в зависимости от величины превышения.

Вместе с тем уточняется, что "в Москве работают 3,8 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые способны распознавать 64 вида нарушений".