Экономист Беляев: Трамп использует тарифы на импорт в США как средство принуждения

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев поясняет, что «что и то и другое звучит как пошлины, но цели этих пошлин различные. По отношению к Мексике и Канаде – это подчинение Канады и Мексики более жесткому диктату и консолидация североамериканского хозяйственного кластера вокруг США в обстановке, когда мир расслоился на две зоны торгово-экономического развития. На коллективный Запад и коллективный Восток. Поэтому пошлины против Канады и Мексике - это укрощение партнеров, привязка их к себе силовым методом, под угрозой, что они будут 51-м, 52-м штатом США. То есть силовое принуждение – это цель пошлин по отношению к Канаде и Мексике. Но на США это повлияет так, что в любом случае затрудняется торговля, повышаются внутренние цены. Плюс инфляция, которая осложняет экономическое положение внутри страны, и надежды на возрождение Америки как экономической сверхдержавы становятся более шаткими и призрачными, не говоря о прямом воздействии на социально-экономическую обстановку в стране».

«А по отношению к Китаю ситуация другая, - отметил эксперт. - Там введение пошлин очень осторожное, в размере 10%, хотя вначале были угрозы и цифры чуть ли не 60%. Но американцы поняли, что тут они получат достаточно жесткий отпор в виде торговой войны со стороны Китая. И для того, чтобы просто сохранить лицо в качестве страны, доминирующей в глобальной экономике, они спустили это до 10%, которые являются фактически, совершенно номинальными. Трамп понимает, что торговые отношения с Китаем достигли таких масштабов, что переходить к торговой войне совсем неразумно, ибо выигравших не будет вообще. Поэтому введение этих пошлин, скорее, дополнительное размежевание зон американского влияния, и здесь больше политического момента, отсюда и такое осторожное введение пошлин всего на 10%».

ПО мнению эксперта, «введение таких пошлин можно ожидать и по отношению к другим государствам. Но Трамп обратил сейчас влияние на наиболее значимых для США игроков. В тоже время по отношению к другим странам это возможно, зная США, зная их методы работы со своими соседями по планете».