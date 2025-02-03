Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поговорил по телефону со своим киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым спустя три дня после очного общения в Алма-Ате. Об этом информировали в пресс-службе российского правительства.

Темой нынешних телефонных переговоров стало развитие договоренностей о наращивании российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, достигнутых на недавней встрече глав правительств.

В ходе беседы с киргизским премьером 31 января Мишустин акцентировал внимание на проблеме давления на российские компании. Касымалиев, со своей стороны, заявил, что по возвращении в Бишкек разберется со сложившейся ситуацией и отдельно свяжется с председателем правительства РФ по данному вопросу.

Кроме того, во время телефонного разговора Мишустин и Касымалиев "подтвердили важность дальнейшего укрепления практического взаимодействия двух стран во всех представляющих взаимный интерес областях".