Туск считает ошибкой попытки Трампа развязать торговые войны

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Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что любые попытки президента США Дональда Трампа развязать торговые войны между странами являются ошибочными.

"Мы должны четко говорить о том, что любые планы по применению таможенных пошлин и развязыванию торговых войн являются полной ошибкой", - цитирует его радиостанция Polskie Radio.

Ранее Трамп заявил, что США нацелены установить дополнительные таможенные пошлины на импорт из Евросоюза. По его словам, Вашингтон намеревается принять эти протекционистские меры в торговле с ЕС "очень скоро". Вместе с тем американский лидер обратил внимание, что дефицит Соединенных Штатов в двустороннем товарообороте с Евросоюзом превышает $300-350 млрд.

В субботу Трамп подписал указы о применении пошлин в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая.