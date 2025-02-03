Президент РФ подписал базовый закон о безопасности на воде

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон, который регламентирует на федеральном уровне правила безопасности на воде и прилегающих территориях. Соответствующий документ опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Закон определяет основные понятия, такие как безопасность людей на водных объектах, а также система обеспечения безопасности и обязательные требования к ней. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти относится разработка и реализация политики в области обеспечения безопасности граждан.

Кроме того, разграничиваются полномочия РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. На федеральном уровне вопросы безопасности на воде полностью станут компетенцией МЧС России.