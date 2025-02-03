Слуцкий: выборы на Украине ознаменуют бесславный конец для Зеленского

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Проведение президентских выборов на Украине станет бесславным концом для хунты Владимира Зеленского. Такую точку зрения изложил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Проведение выборов станет бесславным и необратимым концом кровавой игры для хунты просроченного Зеленского. В крайне бледном свете также предстанут европейские спонсоры утратившей легитимность марионетки, рьяно поддерживающие русофобию и продолжение войны", - указал он.

Депутат отметил, что в Киеве заметно занервничали, поняв настрой новой администрации США в отношении проведения выборов президента Украины.

"Демократичная" Украина, как оказалось, против выборов, против свободного волеизъявления и, соответственно, против реальной демократии и легитимизации власти. Полное саморазоблачение узурпаторов, прикрывающихся как фиговым листком "демократическими ценностями" для совершения военных преступлений против Русского мира и истребления самих украинцев", - заключил Слуцкий.