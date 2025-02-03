Рютте призвал НАТО увеличить расходы на оборону для недопущения войны

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Государства Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону, чтобы предотвратить войну. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе.

"Чтобы предотвратить войну, мы должны тратить больше", - подчеркнул он.

"Для сохранения нашей безопасности 2% ВПП недостаточно. Мы должны тратить значительно больше", - указал генсек.