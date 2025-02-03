Песков заявил об отсутствии подвижек по организации встречи Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии новой информации касательно встречи главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Прежде чем говорить о площадке для встречи, нужно определиться с самой встречей. Здесь новостей нет", - сказал он в беседе с РБК.

Так представитель Кремля прокомментировал новость Reuters о том, что в Москве рассматривают ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве возможных мест для проведения переговоров Путина и Трампа.