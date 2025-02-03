WSJ: Россия превосходит США и Канаду в Арктике

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Россия располагает широкой сетью арктических военных баз и портов, новейшими вооружениями и самым большим в мире ледокольным флотом, чем обусловлено ее превосходство над США и Канадой в Арктике. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что на Крайнем севере Северной Америки отсутствует военная инфраструктура: сеть спутников, наземных радаров и военно-воздушных баз Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) устарела, а американские радары не могут выявить российские новейшие гиперзвуковые ракеты. США и Канада подписали договор о создании NORAD в 1958 году, указывается в материале.

Вместе с тем в Соединенных Штатах нет арктических глубоководных портов для приема крупных контейнеровозов, а у Канады всего один порт, обеспечивающий выход к Северному Ледовитому океану, и он находится в 800 км к югу от полярного круга, следует из публикации.

Согласно данным издания, на большей части американского штата Аляска нет автомобильных или железных дорог, что затрудняет доступ на Крайний Север, в американских и канадских аэропортах в Арктике грунтовые взлетно-посадочные полосы, это делает их непригодными для грузовых или реактивных самолетов.

WSJ также акцентирует внимание, что РФ лидирует в освоении арктических богатств и обладает более чем 30 ледоколами, включая атомные. При этом у США всего три арктических ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара на борту. Вашингтон и Оттава планируют закупить больше ледоколов для охраны Арктики, но пока эти планы не реализованы, подчеркивает газета.

Президент РФ Владимир Путин обозначил освоение Арктики неоспоримым приоритетом государства, так как регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики страны. По информации Министерства транспорта РФ, на начало 2024 года в составе национальной ледокольной группировки находился 41 ледокол, в том числе 34 дизель-электрических и 7 атомных.