Трамп подтвердил приостановку применения пошлин на импорт из Мексики

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Президент США Дональд Трамп подтвердил приостановку на месяц применения пошлин на импорт в Соединенные Штаты товаров из Мексики.

"Мы договорились поставить на паузу на месяц ожидающиеся пошлины", - указал американский лидер в соцсети Truth Соц. сети. "Жду участия в этих переговорах с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум в попытке достичь сделки между нашими двумя странами", - добавил он.

Трамп отметил, что Шейнбаум дала согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США в целях ужесточения борьбы с незаконной иммиграцией и торговлей наркотиками. Эти военнослужащие будут отвечать за "остановку потока фентанила и нелегальных иммигрантов", уточнил он.

Глава вашингтонской администрации также сообщил, что дальнейшие переговоры с Мексикой будут вести госсекретарь США Марко Рубио, американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник.

В 2023 году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США информировали о том, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком фентанилом увеличился почти в четыре раза с 2016 по 2021 год. Согласно данным ЦКПЗ, США сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит порядка 100 тыс. жизней американцев.

Трамп подписал 1 февраля указ о применении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики. Так, пошлины в размере 25% устанавливаются на импорт из Мексики и Канады. Дополнительные пошлины в размере 10% вводятся на товары из Китая.