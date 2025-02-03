Senego: Франция начала вывод войск из Сенегала

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Франция начала вывод своих войск из Сенегала. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает портал Senego.

Как отмечается, сенегальским военным уже переданы базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте. Полностью французский контингент должен покинуть Сенегал к сентябрю.

Некоторое время назад сенегальское агентство APS со ссылкой на французский военный источник информировало о том, что Париж планирует вывести все свои войска к лету.

Ранее президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что Сенегал перейдет к новой доктрине военного сотрудничества с иностранными государствами, которая подразумевает прекращение их присутствия на сенегальской территории с 2025 года.

В последние несколько лет Франция вывела свои воинские контингенты из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В конце прошлого месяца французская военная база в городе Файя-Ларжо в Чаде была передана под управление чадской армии.